Milano, 60mila persone in piazza Duomo per la Stramilano

Almeno 60mila persone si sono radunate a Mialno in piazza Duomo per la partenza della 47esima edizione della Stramilano, la storica corsa cittadina. Circa 52mila persone erano iscritte alla 10 chilometri e 8mila alla 5, dedicata alle famiglie. Da piazza Castello sono partiti, invece gli atleti della mezza maratona da 21 chilometri. Senza code i controlli di sicurezza ai sette varchi d'ingresso in piazza Duomo.