Massimo Bossetti, compleanno in carcere: gli auguri della famiglia

Il messaggio è firmato da "Laura Letizia, mamma Ester, papà Giovanni". La decisione di renderlo pubblico attraverso un legale è stata presa perché in giornata il padre, la madre e la sorella di Bossetti non potranno essere in carcere per visitarlo.



"In relazione al numero limitato di visite in carcere, la famiglia non potrà recarsi a fargli visita domani - ha spiegato l'avvocato Benedetto Maria Bonomo - . Pertanto al fine di anticipare maldicenze in ordine alla mancata visita in detto giorno" è stato diffuso il messaggio "per dimostrare ulteriormente l'affetto della famiglia a Massimo". Bossetti è giunto al 135.mo giorno di isolamento.