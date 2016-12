Maialino in tv, Littizzetto indagata per maltrattamento di animali

09:15 - Luciana Littizzetto è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di maltrattamento di animali dopo aver portato un maialino negli studi della Rai per la diretta di una puntata di "Che tempo che fa". L'episodio risale al dicembre 2013, quando la Littizzetto si presentò davanti a Fazio con l'animale, per parlare della notizia del Porcellum giudicato incostituzionale. La cosa non è però piaciuta agli animalisti, che hanno presentato un esposto.

La denuncia, scrive il quotidiano Libero, era partita dall'associazione Animalisti Italiani. "Subito dopo la messa in onda ho chiesto all'azienda di chiarire quali autorizzazioni avessero e se c'era un veterinario in studio - ha spiegato il presidente, Walter Caporale - ma non abbiamo mai ricevuto risposta". Il fascicolo in procura a Milano è stato aperto dal pm Ferdinando Esposito.