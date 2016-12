Laurea falsa, Pezzoni: resto sindaco Treviglio, botte dopo seduta Consiglio

Giuseppe Pezzoni, alla guida di una giunta di centrodestra, resta sindaco di Treviglio (Bg). Lo ha annunciato in un'accesa seduta del Consiglio comunale dove ha aggiunto “di non aver mai pensato” al passo indietro in questi giorni. Come se nulla fosse quindi, come se aver mentito sulla laurea mai conseguita non possa avere risvolti politici. E la tensione dentro l'aula di piazza Manara non si è placata all'esterno. Mentre Pezzoni lasciava il palazzo scortato dalle forze dell'ordine, una discussione tra sostenitori e detrattori è degenerata e sono volati pugni e insulti come dimostra il video girato da BergamoNews.it