La moglie di Bossetti: "Sicura della sua innocenza. Il killer di Yara è libero"

La donna ripercorre questi mesi, a partire dal momento dell'arresto. "Dalla faccia era sconvolto. Lui è muratore, stava gettando la soletta, era nel bitume fresco, non poteva scappare. L'hanno ammanettato subito e gli hanno detto: non parlare, non dir niente, non guardarci in faccia. Era sconvolto, non sapeva dove guardare, non era lui", ha risposto a Luca Telese che sottolineava come l'apparente imperturbabilità di Bossetti durante l'arresto sia stata interpretata come un indizio di colpevolezza.



Quando venne portato in caserma, continua la moglie, Bossetti sentì le urla della gente che invocava la pena morte. Accadde anche quando fu portato in carcere. "Mi è dispiaciuto per lui che li ha sentiti", ha detto la donna, che ha aggiunto, stando a quanto le ha raccontato il marito: "I carabinieri hanno fatto la foto col loro telefonino per farsi vedere con il presunto assassino".