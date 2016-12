Dopo mesi di indagini, riporta Corriere.it, fra gli elementi emersi dal lavoro della polizia giudiziaria ci sarebbe anche il dettaglio inedito della carta di credito e di quell'acquisto di calzature, avvenuto prima dell'omicidio di Chiara.



Ogni particolare sulle scarpe di Alberto in quell'estate del 2007 è un tassello importante per la procura generale. Perché fra le sue non ce n'è mai stato un paio con la suola a pallini come quelle indossate dall'assassino di Chiara (che ha lasciato impronte sul pavimento insanguinato). E perché l'accusa ha sempre ipotizzato che lui si sia disfatto delle scarpe che indossava durante il delitto e che, quando ha chiamato il 118, in realtà non sia entrato nella villetta ma abbia soltanto inscenato il ritrovamento della fidanzata.



Ora la traccia di quell'acquisto e del pagamento con la carta di credito. Si saprà solo in aula se gli accertamenti si fermano allo shopping oppure sono tali da poter ipotizzare un modello preciso di scarpe, e quindi anche di suole.