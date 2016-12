Expo, oltre 20mila cittadini sfilano per ripulire Milano dopo gli scontri

Oltre 20mila persone in marcia per le vie del capoluogo lombardo per la manifestazione "Nessuno tocchi Milano". Il corteo diretto alla Darsena ha percorso le strade pacificamente mentre gli addetti dell'Amsa e volontari cercano di ripulire i muri dalle scritte dei black bloc. "I delinquenti e gli utili idioti hanno impedito il confronto democratico - ha detto il sindaco Giuliano Pisapia - ma Milano ha saputo reagire".

In tute colorate, soprattutto bianche e azzurre, e spugne alla mano i milanesi rispondono così agli incidenti e alle devastazioni del primo maggio. Il corteo, al quale partecipano migliaia di cittadini, tantissimi bambini, è partito da piazzale Cadorna e ha imboccato via Carducci, ripercorrendo quindi a ritroso il percorso del black bloc che l'altro giorno hanno devastato la zona.



Durante il tragitto, tra gli applausi di molte persone sul marciapiede o affacciate alle finestre, vengono ripulite le scritte dai muri e viene rimesso in ordine quanto lasciato ancora da sistemare. In testa al corteo il sindaco Giuliano Pisapia con la fascia tricolore oltre a molti altri amministratori.



Insieme al sindaco hanno portato il loro saluto il cantautore Roberto Vecchioni ("oggi è una delle giornate più commoventi della mia vita") e Claudio Bisio, che si è rivolto a Pisapia dicendogli "Giuliano ripensaci", riferito alla scelta di non ricandidarsi.