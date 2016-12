Cremona, incidente di caccia: tenta di colpire un fagiano ma uccide fratello

Ha sparato per colpire un fagiano e ha ucciso il fratello. La tragedia è avvenuta domenica mattina in aperta campagna, ad Agnadello, in provincia di Cremona. La vittima, Luigi Agosti, 74 anni, si trovava a caccia con il fratello Fiorenzo (65 anni) che, tentando di colpire un fagiano, ha centrato invece in pieno petto il fratello.

Fiorenzo Agosti stava camminando lungo una strada sterrata (vicino ad una azienda agricola situata non lontano dalla zona industriale) mentre Luigi era in mezzo a un campo. Improvvisamente un fagiano si è alzato in volo e Fiorenzo ha sparato centrando in pieno petto il fratello. Il 74enne è morto sul colpo.



E' rimasto ferito a un occhio da un pallino anche un giovane che si trovava a caccia con i due fratelli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



Sul posto sono intervenuti, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto, i carabinieri di Rivolta d'Adda e la polizia provinciale.