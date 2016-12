20:43 - Ci sarebbe un testimone che potrebbe fornire informazioni utili alle indagini nel caso di Yara Gambirasio. Lo ha annunciato Claudio Salvagni, l'avvocato di Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio della 13enne. "Abbiamo un testimone molto importante - ha spiegato - che ci ha riferito cose molto importanti. E' un teste che ci consente in questo momento di dare un altro tipo di storia, ma non posso rivelare se sia un uomo o una donna".

"Stiamo indagando - ha aggiunto - e stiamo cercando dei riscontri. Siamo in una fase di indagine difensiva. Non appena avremo questi riscontri, li porteremo subito a conoscenza della Procura, al momento li stiamo verificando".



Salvani ha riferito che "Bossetti si sente privato di tutto e ha sempre meno forze". Mercoledì il legale ha incontrato il suo assistito in carcere e ha detto di averlo "trovato in un momento molto duro perché ha la sensazione che far emergere la verità sia sempre più difficile". Bossetti gli ha mostrato le foto che la moglie Marita gli ha mandato dei figli che scartavano i regali di Natale. "Ho letto anche i biglietti che hanno scritto i bambini al padre - ha concluso - e sono veramente il regalo più bello che lui poteva ricevere in questa situazione".