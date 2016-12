Bossetti a processo, fan fuori dall'aula Da mezza Italia per sostenerlo

3 luglio 2015 Bossetti a processo, fan fuori dallʼaula Da mezza Italia per sostenerlo Davanti al tribunale di Bergamo, cartelli e solidarietà per lʼimputatoLʼappello degli innocentisti: "Giustizia per Massimo, liberatelo"

Mentre Massimo Bossetti affronta la prima udienza del processo che lo vede imputato per l'omicidio di Yara Gambirasio, c'è ancora la fila fuori dal Tribunale. Troupe di giornalisti, ma anche curiosi arrivati troppo tardi per potersi accaparrare uno dei settanta pass di accesso al teatrino mediatico in cui è stato trasformato questo caso. Tra di loro anche alcuni sostenitori di Bossetti, un gruppo di convinti innocentisti che ha come base Facebook e che per fargli sentire il proprio appoggio si è spinto fino a Bergamo.

Alcuni sono conterranei del carpentiere di Mapello, c'è chi viene dal Piemonte e chi è arrivato direttamente da Napoli, nemmeno il tempo di posare la valigia in albergo. Un commerciante padovano mostra invece un cartello a favore di camera: "Verità per Yara, giustizia per Bossetti”, dicono le parole stampate su sfondo rosso, perché "queste indagini non hanno né capo né coda", spiega il 65enne agli inviati del Corriere.