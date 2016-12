19:29 - Nuovo interrogatorio nel carcere di Bergamo per Massimo Bossetti, il muratore accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. L'uomo continua a dichiararsi innocente. "La linea della difesa non cambia di una virgola. Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande, cercando di fornire ogni chiarimento possibile agli inquirenti", hanno spiegato i legali di Bossetti. E' stato il quinto faccia a faccia tra il pm e l'indagato.

"Sulle domande degli inquirenti non entriamo nel merito, ma possiamo dire che Massimo Bossetti ha risposto a tutti i quesiti: la sua vita è stata scandagliata in ogni suo angolo più recondito", hanno aggiunti i legali Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti alla fine dell'interrogatorio durato tre ore e mezza. Bossetti è in carcere da 50 giorni.