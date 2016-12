15 luglio 2014 Raffaele Sollecito si laurea in ingegneria informatica: nella tesi analizza il suo caso Il testo discusso nell'aula dell'Università di Verona riguarda i social network. Il giovane, condannato insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kerchner, ha preso un voto di 88 su 110 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:58 - Raffaele Sollecito ha conseguito la laurea specialistica in ingegneria informatica all'università di Verona. Il giovane, condannato con Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, ha discusso la sua tesi "Social network analysis and semantic proximity" riguardante l'analisi dei social network nell'ambito della quale ha esaminato anche i flussi sul web di innocentisti e colpevolisti sul suo caso. Sollecito ha ottenuto un voto di 88 su 110.

La sua relatrice è stata la professoressa Gloria Menegaz, il presidente di commissione laurea il prof. Franco Fummi.