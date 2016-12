Milano, neonato abbandonato nella cappella dell'ospedale San Giuseppe

12:46 - Un neonato, di circa dieci giorni, è stato trovato abbandonato a Milano. Qualcuno lo ha lasciato, coperto per affrontare il tragitto nella notte piovosa, all'interno della cappella dell'ospedale San Giuseppe. Ora si trova nella struttura, in ottime condizioni di salute. L'autorità giudiziaria minorile ne ha disposto l'affidamento agli stessi medici del reparto pediatrico che l'hanno avuto subito in cura.

Il bimbo, un maschietto apparentemente dai tratti asiatici, è stato trovato intorno alle 23 di venerdì dal parroco, che aveva udito dei vagiti provenire dalla cappella. Subito il religioso ha chiamato il 118, e una volta constatato che il neonato stava bene, è stato portato in reparto.