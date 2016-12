17 settembre 2014 Milano, Forza Italia denuncia: "Bambini dormono per terra in stazione Centrale" Il consigliere di zona, Silvia Sardone, scatta le foto e chiede un intervento immediato: "Governo e Comune si assumano le loro responsabilità sui profughi" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:33 - "Alla stazione Centrale di Milano ci sono bambini di pochi anni, probabilmente profughi siriani, che dormono a terra nella sporcizia, sopra a un cartone di fortuna o sul freddo marmo". Lo denuncia, con tanto di foto, Silvia Sardone, consigliere di zona e componente della segreteria regionale di Forza Italia. "Mi vergogno dell'assistenza e dell'accoglienza che offriamo a questa gente. Governo e Comunedevono assumersi le loro responsabilità".

"Se Renzi e Pisapia non sono in grado di gestire i profughi lo dicano chiaramente, così da poter comunicare ai siriani che non siamo in grado di soccorrerli né di aiutarli - prosegue la Sardone -. Allo stesso tempo queste foto rilanciano il tema di un'Italia ormai non più in grado di sostenere il flusso di immigrati e profughi in maniera tranquilla e organizzata. Trovo incredibile che da mesi la stazione Centrale sia stata, vergognosamente, tramutata in campo di soccorso per i profughi, lasciati bivaccare per giorni in mezzo agli scaloni centrali".



"La situazione sta diventano una vera emergenza nazionale. Mi sono trovata di fronte a scene indecenti e vergognose per un Paese civile. Da mamma ho trovato indegno trovarmi di fronte a queste immagini. E' vergognoso che governo e Comune, dello stesso colore politico, continuino a rimbalzarsi il peso e le colpe sulla vicenda", conclude l'esponente di Forza Italia.