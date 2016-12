26 luglio 2014 Milano, esonda nuovamente il fiume Seveso

21:32 - A causa delle forti piogge della notte, poco prima delle 7.30 il fiume Seveso è nuovamente esondato a Milano. Nella zona Nord, negli stessi quartieri colpiti l'8 luglio, quando la città andò in tilt, ci sono dai 10 ai 20 centimetri d'acqua. Sul posto erano già presenti i mezzi del Comune che hanno rapidamente riportato la situazione alla normalità: intorno alle 9 l'esondazione era infatti conclusa.

Voragine di 12 metri in Porta Romana - Una grossa voragine, di circa 12 metri di profondità, e dell'ampiezza di sei metri per tre, si è aperta in pieno centro a Milano. La polizia locale e i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici del Comune si trovano sul posto per capire cosa sia successo. La strada, corso di Porta Romana, è stata chiusa.



E Salvini twitta: "Qualcuno avvisi Pisapia" - Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha twittato: "A Milano centro si è aperta VORAGINE di 12 metri in strada. Qualcuno avvisi Pisapia, impegnato solo a dare casa a Rom e immigrati!"