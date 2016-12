23:09 - Un egiziano di 31 anni è stato ucciso al culmine di una lite per futili motivi scoppiata con due suoi connazionali, in un appartamento in periferia a Milano. Un suo connazionale è rimasto ferito in modo abbastanza grave, mentre un altro è rimasto illeso. I due superstiti sono stati arrestati con l'accusa di rissa aggravata. I tre coinvolti nella rissa risultano regolari in Italia.