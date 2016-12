Incendio in casa, cagnolino salva i padroni e muore nel rogo

13:39 - Sono salvi grazie a Briciola e Pepe, i loro cagnolini, che abbaiando e latrando li hanno svegliati avvertendoli dell'incendio scoppiato in cucina. Saverio Pasqua, 24 anni, la moglie Pamela, 23, e il figlio Riccardo, 3, sono riusciti a fuggire dall'abitazione di Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, invasa dal fumo. I cani, invece, sono rimasti lì, terrorizzati: Pepe è sopravvissuto, mentre Briciola è morto dopo aver salvato i padroni.

Saverio Pasqua, racconta il Corriere della Sera, si era sdraiato a letto assieme al piccolo Riccardo, mentre la moglie Pamela era sotto la doccia. A un certo punto i due cagnolini, il pinscher Briciola e il chihuaha Pepe, hanno iniziato ad abbaiare in modo forsennato, svegliando l'uomo, che così si è accorto che la cucina era in fiamme e il fumo aveva invaso l'appartamento.



La famigliola è riuscita a fuggire, mentre i due cani sono rimasti in casa: Pepe è stato trovato dai pompieri sopra un divano, mentre per Briciola non c'è stato niente da fare: terrorizzato, si era nascosto sotto un mobile dove il fumo l'ha soffocato. "Ci hanno salvato la vita", ammette l'uomo, che al figlioletto in lacrime ha detto che Briciola "è andato via" proprio per aiutarli.