Garlasco, le foto scattate a Stasi dopo l'omicidio di Chiara: si cercano graffi

12:41 - Il programma Mediaset "Quarto Grado" ha mostrato le foto di Alberto Stasi su cui è al lavoro la Procura di Milano per individuare eventuali segni sul braccio del giovane, compatibili con una colluttazione. Le foto sono state scattate da un carabiniere della Stazione di Garlasco il 13 agosto 2007, subito dopo il ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi, ex fidanzata di Stati e per la cui morte il giovane risulta imputato per omicidio.

Anche un paio di scarpe metterebbe nei guai Stasi - Il settimanale di Retequattro rivela, inoltre, che gli inquirenti avrebbero identificato marca e modello della scarpa che avrebbe lasciato l'impronta a pallini impressa sul sangue di Chiara Poggi, ritrovata all'interno dell'abitazione. Esaminando altre fotografie di Alberto Stasi, gli investigatori sarebbero convinti di aver trovato un'immagine che ritrae l'imputato con indosso quel modello di scarpa.