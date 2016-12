Erba, uccide la mamma malata di Alzheimer poi chiama il 112

10:09 - Un pensionato 60enne di Erba, nel Comasco, Massimo Rosa, ha ucciso la mamma 89enne, malata da tempo di Alzheimer, sparandole un colpo di pistola in testa e dopo qualche ora ha chiamato il 112. Poi ha esploso un colpo sul muro in camera del fratello Sandro, 61 anni, non si sa ancora se per ucciderlo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la donna era inferma da un decennio e le sue condizioni, a causa di problemi neurologici, erano peggiorate nell'ultimo periodo: il figlio, che era in un momento di difficoltà, non sarebbe riuscito a trovare una struttura che se ne occupasse.



L'omicidio è avvenuto poco prima delle 9 di mercoledì mattina. L'uomo le ha esploso contro un colpo con una pistola detenuta illegalmente, nella stanza dove la donna dormiva, al piano terra di un appartamento di due piani in una piccola corte. Quindi è salito al piano superiore, dove l'altro fratello, anche lui in pensione e con qualche problema, stava ancora dormendo non essendosi accorto di nulla. Qui ha esploso un altro colpo, non si sa se per colpirlo o in preda a un raptus. Poi, in stato confusionale, ha chiamato il 112. Quando sul posto sono giunti i soccorsi, per l'anziana non c'era più nulla da fare. I militari hanno bloccato il matricida, che non ha opposto resistenza.