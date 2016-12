Bergamo, uova contro ministro Lupi

23:07 - Momenti di tensione a Bergamo, dove era presente il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. Una cinquantina di manifestanti del 'Comitato 9 dicembre' (ex Forconi) ha protestato e si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Più volte manifestanti e polizia sono venuti a contatto. Ci sono stati lanci di uova, slogan e cori di contestazione al ministro.

I contestatori appartengono ai coordinamenti di Orio, Brescia e Verbania del "Comitato 9 dicembre". Le forze dell'ordine hanno bloccato anche il traffico in via Verdi per ragioni di sicurezza. I contestatori erano aarmati di striscioni e uova, queste ultime lanciate verso polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Presenti anche la Guardia di finanza e la polizia locale. In più occasioni le forze dell'ordine hanno dovuto respingere i contestatori.