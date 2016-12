Sciopero,Bagnasco: politica ascolti

18:41 - "La politica e la società devono sempre raccogliere e prendere in seria considerazione le voci di disagio e le richieste legittime". Lo ha detto il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, al termine di una giornata di tensioni in tutta Italia per lo sciopero organizzato da Cgil e Fiom. "Dentro a certe forme di interlocuzione, anche fuori dai tavoli consueti, ci possono essere segnali e prospettive di soluzione", ha aggiunto l'arcivescovo di Genova.