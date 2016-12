Moto contro ambulanza, muore 20enne

02:01 - Un 20enne è morto a Genova dopo essersi scontrato col suo scooter contro un'ambulanza. Il mezzo di soccorso aveva le sirene accese e stava trasportando un ferito all'ospedale San Martino. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra corso Torino e via Tommaso Invrea, nel quartiere Foce. L'ambulanza viaggiava in "codice giallo" e avrebbe travolto lo scooter: il giovane è morto all'arrivo in ospedale. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.