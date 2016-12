Maltempo in Liguria, a tempo di record riaperto stabilimento distrutto

Dopo la paura e la pioggia, torna a splendere il sole sulla costa dello Spezzino devastata da una tromba d'aria. A tempo di record, i lettini che volavano e gli ombrelloni spezzati dalla forza del vento sono tornati al loro posto nello stabilimento più colpito della costa spezzina, i Bagni San Marco, a Fiumaretta di Ameglia (Spezia). Il titolare dello stabilimento, Davide Marselli, si è subito rimboccato le maniche per poter riaprire al più preso la sua attività. A lui è andato il plauso del governatore della Regione in persona, Giovanni Toti. "Ventiquattr'ore ore dopo la tromba d'aria, tutto in ordine. La #Liguria bella che lavora senza piagnistei. Bravo Davide!", ha scritto Toti su Facebook e Twitter.