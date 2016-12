Genova, "rapito" gonfalone dell'Ateneo Chiesto riscatto: i reggiseni delle prof

"Sabato sera, alla 'Notte di Luce' promossa dall'Università - è la rivendicazione - i Goliardi capitanati dal Serenissimo Doge Paganus De Federiciae II hanno preso in custodia il vessillo che svettava solitario e privo di considerazione". Ma dopo la richiesta di riscatto in Bacco, Tabacco e Venere, l'Università replica mostrando di non aver gradito la goliardata. "Per noi non c'è niente di goliardico in questa azione - dice il portavoce del rettore, Luca Sabatini -. Se riportano in fretta il gonfalone è meglio, evitiamo di trasferire l'accaduto in altri ambienti. I goliardi si sono autodenunciati di furto aggravato".



All'università, del resto, non piaciuta nemmeno la richiesta di riscatto: "Sono richieste che potevano andar bene negli anni Settanta - dice Sabatini - ma oggi sono fuori luogo, soprattutto in un momento in cui è alta l'attenzione alle politiche di genere. E' una richiesta sessista".



Pronta la replica del leader dei goliardi: "La nostra richiesta di riscatto è sessista? In realtà la volontà di chiedere i reggiseni autografati delle docenti è solo una indiscrezione giornalistica: noi stiamo pensando di chiedere anche le mutande dei docenti uomini".