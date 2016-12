Genova, muore la scrittrice Toe: aperta inchiesta per omicidio

E' giallo intorno alla scomparsa della scrittrice e regista Marie Reine Josiane Toe, 40 anni del Burkina Faso, rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Genova. Figlia di un ambasciatore, in Italia da tempo, si era lasciata alle spalle un passato da cubista, tra alcol e droga, ed era diventata famosa nel mondo della cultura e delle fiction televisive. La procura indaga per omicidio colposo.

Un passato tormentato, quello di Marie Reine Josiane Toe, rivalutato da un presente fatto di riscatti e successi e un grande impegno nel sociale per il suo Paese d'origine, il Burkina Faso, fino a questa morte avvolta nel mistero. Un volto noto anche in Tv, dal momento che Marie Reine aveva preso parte, come attrice, alle serie de "L'ispettore Coliandro" e "La squadra".

Così il pm Paola Crispo vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.