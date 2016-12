Genova, misure in Sblocca Italia

Dopo le polemiche sui mancati interventi a Genova, nonostante lo stanziamento dei fondi dopo l'alluvione del 2011, la relatrice dello Sblocca Italia, Chiara Braga, annuncia che il provvedimento conterrà delle misure per accelerare gli interventi. E' in arrivo infatti un emendamento "per l'affidamento immediato di opere rilevanti e urgenti di contrasto al dissesto idrogeologico, anche sopra la soglia comunitaria degli appalti", ha detto.