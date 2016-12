Genova, inchiesta per disastro

14:02 - Dopo l'apertura del fascicolo per omicidio colposo, la Procura di Genova indaga anche per disastro colposo nell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione che ha messo in ginocchio il capoluogo ligure. Nel mirino le opere compiute e quelle non realizzate in ambito idraulico, la manutenzione degli alvei e la catena di attività degli organi amministrativi, dalla mancata allerta alla gestione d'emergenza, al piano di protezione civile del Comune.