Genova, giallo su nave da crociera: 75enne dispersa, ipotesi suicidio

18:19 - Si sono perse le tracce di una donna di Vicenza 75enne che domenica sera non è sbarcata dalla nave da crociera Msc Opera, partita da Civitavecchia e arrivata a Genova. La Capitaneria di porto è impegnata nelle ricerche in tutto il mar Ligure con motovedette partite da Genova, Santa Margherita e La Spezia. In volo due elicotteri, uno dei quali sorvola il mare intorno all'Isola d'Elba. Si ipotizza il suicidio.

La signora era salita a Civitavecchia insieme a un gruppo di amici. Il loro era un viaggio organizzato. I compagni l'hanno cercata in cabina ma non l'hanno trovata e così sono scattate le ricerche. Sulla vicenda indagano la capitaneria di porto e la polmare di Genova.



La pensionata di Vicenza potrebbe essersi suicidata. La donna, secondo gli investigatori, aveva scoperto di essere malata e due sere fa aveva mandato un sms alla figlia con scritto solo "perdono". Anche il compagno della donna, che non era a bordo della nave, a casa avrebbe trovato lettere in cui l'anziana parlava dell'intenzione di voler morire.



Intanto gli investigatori hanno sequestrato i filmati delle telecamere dell'imbarcazione per ricostruire quanto successo. Dalle prime informazioni, la chiave della cabina in cui la donna alloggiava sarebbe stata usata l'ultima volta alle 23.30 di sabato: potrebbe dunque essere quello il momento della scomparsa. Ma non si esclude comunque anche la causa di una caduta accidentale.



MSC Opera sta collaborando nelle operazioni di ricerca e ha espresso vicinanza ai famigliari della 75enne. In una nota la compagnia di navigazione ha comunicato che "resta disponibile a offrire loro tutto il sostegno e il supporto di cui dovessero avere bisogno in questo momento così delicato".