Genova, bimbo solo in casa chiama 113 e flirta con una poliziotta

22:08 - Un bambino di 9 anni di Genova è stato lasciato solo in casa dalla madre e lui, per noia, ha chiamato il 113. Dall'altro capo del telefono una poliziotta lo ha intrattenuto fino all'arrivo della volante. Nel frattempo però il bimbo aveva pensato di spacciarsi per un 18enne e ha anche invitato a cena l'agente. A casa i colleghi hanno invece scoperto che la madre del piccolo era anche ricercata.

La volante arrivata sul posto ha trovato il bambino che stava telefonando e dopo una breve ricerca ha rintracciato padre, madre e zia che se ne stavano al bar disinteressandosi completamente del figlio. Dal controllo in banca dati è emerso che la madre del bambino era destinataria di un ordine di cattura perché deve espiare la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di traffico internazionale di stupefacenti e contro il patrimonio.



La donna, 29 anni, è stata arrestata e trasferita al carcere di Pontedecimo. Il bimbo affidato al padre.