Crolla terrazza ristorante:9 feriti

Nove persone sono rimaste ferite, in modo lieve, a causa del crollo della terrazza del ristorante Andrea Doria, sul lungomare di Pegli. La struttura ha ceduto ed è caduta per tre-quattro metri finendo in spiaggia mentre stavano cenando una ventina di persone. I feriti sono stati portati negli ospedali Villa Scassi di Sampierdarena e all'Evangelico di Voltri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.