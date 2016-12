Concordia, trovato il cadavere dell'ultimo disperso: era all'interno di una cabina

Il corpo di Russel Rebello, l'ultima vittima del naufragio della Costa Concordia il cui cadavere non era mai stato recuperato, è stato individuato a bordo del relitto della nave, ormeggiata a Genova per essere smantellata. I resti del cameriere indiano si troverebbero all'interno di una cabina sul ponte 8: finora non erano stati notati perché nascosti dal mobilio rovesciatosi durante il naufragio.