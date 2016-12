Genova, oltre 50 truffe ad anziani: fermata una gang di rom polacchi

16:35 - Una vera e propria organizzazione criminale quella messa in piedi da un gruppo di rom di origine polacca. Il pezzo forte era la truffa a persone anziane. Il copione era sempre lo stesso: ricercavano nell'elenco telefonico donne avanti con l'età con parenti lontani e, dopo aver selezionato con cura la vittima, andava in onda un vero e proprio teatrino in cui il protagonista della truffa si fingeva nipote della signora.

Dopo aver parlato di questioni personali si passava alla richiesta di denaro, sfruttando la scusa dell'acquisto necessario di un'automobile. Qui entravano in gioco altri componenti della banda che interpretavano la parte dei rivenditori così da rispondere ad eventuali dubbi da parte delle vittime. Le reiterate truffe hanno dato il via alle indagini dei carabinieri che con un'operazione hanno sgominato la gang che aveva sede a Novara. In totale sono stati effettuati trentadue arresti ma ci sarebbero altre trentanove persone indagate. La maggior parte delle truffe ha avuto luogo a Genova ma molte altre sarebbero state effettuate nel resto della regione.