12 novembre 2014 Viterbo, operai Ast liberano l'Autosole Un centinaio di lavoratori aveva invaso la carreggiata in entrambe le direzioni all'altezza del casello di Orte. Dopo diverse ore, gli operai hanno liberato l'autostrada. I sindacati hanno avuto assicurazioni che la trattativa sul piano industriale riprenderà

17:04 - Dopo diverse ore gli operai dell'Ast hanno liberato l'Autosole, bloccata mercoledì mattina in entrambe le direzioni all'altezza di Orte. Un centinaio di lavoratori aveva infatti invaso la carreggiata superando i casello. Dalla rampa della carreggiata che porta verso nord hanno poi bloccato l'autostrada in entrambe le direzioni. La protesta ha causato fino a nove chilometri di coda.

Sono state pesanti le ripercussioni sul traffico del blocco dell'Autosole. In autostrada, riferisce la stradale, si registrano appunto 9 chilometri di coda in direzione Nord e altri 5 in direzione Sud, con uscite obbligatorie a Magliano Sabina e Attigliano. Traffico a rilento anche sulla Flaminia, per il flusso di veicoli che vi si riversa.



"I lavoratori Ast sono esasperati dall'assenza di certezze e ora, più che mai, è necessario un atteggiamento responsabile delle parti per trovare una soluzione rapida, condivisa e definitiva che guardi al futuro", ha spiegato il segretario generale dell'Ugl metalmeccanici, Maria Antonietta Vicaro, e il segretario nazionale con delega alla siderurgia, Daniele Francescangeli, in un incontro a Terni per l'assemblea con i lavoratori.



