Scuola crollata ad Amatrice, ditta: non chiesero adeguamenti sismici

"Non mi hanno mai detto di fare l'adeguamento sismico della scuola. Mi sono solo occupato di fare il miglioramento, cosa ben diversa". Lo afferma, in un'intervista a Il Messaggero, Gianfranco Truffarelli, titolare della Edilqualità, la società che nel 2012 ha ristrutturato l'edificio crollato sotto le scosse del terremoto. "La parte in cui siamo intervenuti effettivamente non è caduta, almeno nel periodo delle prime scosse", ha poi aggiunto.