Roma, turisti inglesi si tuffano nudi nella fontana: denunciati

All'alba di domenica sei turisti inglesi, 4 uomini e 2 donne, si sono spogliati e tuffati nella fontana delle Naiadi al centro di piazza della Repubblica, a Roma. Nonostante l'ora in molti hanno assistito alla scena, per poi avvertire il 113. Sul posto è arrivata una pattuglia del Commissariato Viminale. I turisti, visibilmente ubriachi, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico e sanzionati per essersi immersi nella fontana.