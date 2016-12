Roma, spara e uccide la moglie in un bar: fermato, ha confessato

Non voleva rassegnarsi alla fine del matrimonio- L'uomo non voleva rassegnarsi alla fine del matrimonio: secondo i conoscenti della coppia i due pare infatti litigassero di frequente e stessero per lasciarsi, forse per una relazione extraconiugale di lui. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, forse dopo l'ennesima lite, Nuccetelli ha seguito nel bar la moglie e l'ha freddata con quattro colpi di pistola, davanti agli occhi increduli di clienti e passanti.



Secondo le prime informazioni, Nuccetelli avrebbe seguito la moglie all'interno del bar. Lì avrebbe estratto la pistola esplodendo quattro colpi raggiungendo la donna alla mano, all'addome e al petto.



Fermato e portato in questura, l'uomo ha confessato - L'omicida, stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto, avrebbe poi tentato la fuga sbarazzandosi dell'arma in una stradina limitrofa. Passanti e clienti, però hanno allertato immediatamente la polizia che è intervenuta fermando l'uomo e portandolo in questura dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità.