Roma, il Tar boccia l'aumento di tariffe nella zona a traffico limitato

15:39 - Il Tar del Lazio ha bocciato la delibera della Giunta romana con cui si aumentano le tariffe per l'accesso alla zona a traffico limitato. La decisione è stata criticata dall'assessore alla Mobilità capitolino, che afferma: "In questo modo si mina il programma di contrasto al traffico del Comune: valuterò col sindaco il da farsi". Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del Codacons, che sosteneva l'illegittimità dei rincari.

L'associazione dei consumatori sosteneva che gli aumenti fossero illegittimi e creassero "disparità tra i cittadini". In base alla nuova delibera le tariffe dei residenti erano passate da 78 euro a 1.016 euro per cinque anni per i veicoli fino ai 19 cavalli fiscali, da 94 a 1.216 euro per quelli fino ai 23 cavalli fiscali e da 109 a 1.416 euro oltre i 23 cavalli. Chi invece non vive in centro doveva pagare 2.016 euro anziché 600.



Assessore Mobilità: "Decisione mina piano del traffico, penso a dimissioni" - Dopo la decisione del Tar, l'assessore capitolino alla Mobilità Guido Improta starebbe pensando alle dimissioni. "La decisione - ha detto - mina alle fondamenta l'intera strategia di contrasto al traffico privato, in particolare nel Centro Storico, portata avanti in questi 20 mesi, premessa essenziale del Piano Generale del Traffico".