Roma, i genitori tenevano segregata in casa la figlia perché lesbica

Una 17enne è stata segregata in casa dai genitori perché lesbica. E' successo in provincia di Roma. "Viveva in un clima di continua violenza - ha raccontato Fabrizio Marrazzo dell'associazione Gay Center -. I familiari non la facevano uscire. Quando rimaneva sola nell'abitazione, i genitori chiudevano la porta a chiave con lei dentro". La giovane è riuscita a scappare ed è stata affidata a una struttura protetta per minori.