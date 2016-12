Roma, festa per il Celebration Day: registrate le prime unioni civili

Anelli, baci e foto ricordo: è festa in Campidoglio per il Celebration Day, in occasione del quale si iscrivono nel registro delle unioni civili diciassette coppie omosessuali ed eterosessuali. In sala della Protomoteca, davanti ai consiglieri celebranti, uomini e donne hanno visto convalidare i loro "sì" a partire dagli attori Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. "Una splendida occasione per i nostri figli", dice una mamma.