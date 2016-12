30 marzo 2015 Roma, Ferrari si schianta in vetrina Siamo in zona piazza della Repubblica, e questa splendida vettura dalla targa olandese è finita rovinosamente in una saracinesca di un negozio Tweet google 0 Invia ad un amico

14:49 - Sembra il set di un film, magari qualche scena dell'ultimo 007 girato nella Capitale, e invece è tutto incredibilmente reale. Siamo in zona piazza della Repubblica, a due passi dalla stazione di Roma Termini e questa Ferrari dalla targa olandese è finita rovinosamente in una vetrina di un negozio. L'auto è completamente distrutta, così come il locale nel quale si è schiantata: probabilmente una manovra finita male, forse il conducente (che è ferito ma non è in gravi condizioni) ha semplicemente sbagliato a premere pedale. Ci sono volute ore perché i vigili del fuoco riuscissero a estrarre l'auto dalle lamiere, e quel che resta è davvero impressionante: solo rottami fumanti.