7 maggio 2015 Rogo a Fiumicino, migliaia di passeggeri bloccati fuori dall'aeroporto Nessun volo in partenza o in arrivo allo scalo romano. E i viaggiatori sono costretti ad armarsi di tanta pazienza

10:38 - Per qualche ora nessun volo in partenza e nessun volo in arrivo. L'aeroporto di Fiumicino, dove nella notte è divampato un vasto incendio, è deserto. E i viaggiatori sono costretti ad armarsi di tanta pazienza. Seduti per terra o sul proprio bagaglio c'è chi si riposa, chi si guarda intorno e chi, smartphone o tablet in mano, lavora. Con un orecchio teso a carpire qualsiasi informazione utile a scoprire quando e se il proprio aereo decollerà.