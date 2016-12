Picchiato fuori da un bar a Roma: 65enne grave dopo una banale lite

10:49 - Un uomo di 65 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato picchiato durante una lite per futili motivi davanti a un bar di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. La vittima, un portatore di pacemaker, è stata colpita al petto ripetutamente con dei pugni fino a quando non si è accasciata a terra. L'aggressore, un 40enne della zona che si era dato alla fuga, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

E' successo sabato, intorno all'ora di pranzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'aggressore aveva consumato alcolici e la lite sarebbe nata per motivi banali. Trasportato dal 118 all'ospedale di Anzio in arresto cardiocircolatorio, il 65enne è stato poi trasferito con l'elisoccorso al San Camillo di Roma.