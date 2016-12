12 dicembre 2014 Palloncini e slogan anti-Renzi al grande sciopero organizzato da Cgil e Uil Piazze e strade piene in 54 città per la manifestazione contro il Jobs Act Tweet google 0 Invia ad un amico

13:40 - Tanti cartelli contro Renzi-Pinocchio alla manifestazione di Roma, dove a migliaia sono scesi in piazza per aderire allo sciopero indetto dalla Cgil e dalla Uil contro il Jobs Act. Nella Capitale, in piazza con i lavoratori, è sceso il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, a Torino il leader della Cgil Susanna Camusso. In tutto sono 54 le manifestazioni organizzate in Italia.