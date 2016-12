Nubifragio a Roma, albero cade su pensilina bus: 5 feriti lievi

Allarme maltempo a Roma, dove a causa del nubifragio abbattutosi sulla Capitale un albero è caduto su una pensilina dell'autobus in via Tiburtina a Roma, causando 5 feriti lievi. Le cinque persone ferite (due portate in codice giallo all'ospedale Umberto I e tre medicate sul posto), sono state colpite dalle fronde dell'albero, che cadendo ha piegato un palo della luce.