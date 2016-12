Morte ultrà, De Santis scrive a pm: "Ho avuto paura e ho sparato"

"Ho avuto paura e ho sparato". Daniele De Santis, il tifoso della Roma accusato di avere colpito Ciro Esposito prima della finale di Coppa Italia del 3 maggio, ammette per la prima volta di aver aperto il fuoco. In una lettera inviata via fax agli inquirenti, De Santis sostiene inoltre che le sue condizioni fisiche non gli consentono di sostenere l'interrogatorio, fissato per il 9 ottobre.