Ministero Infrastrutture: nel 2014 "incompiute" 868 opere, 215 in Sicilia

Con la pubblicazione del dato relativo alla Sicilia, spiega il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si completa la ricognizione delle opere incompiute di carattere nazionale relativa al 2014. L'Anagrafe, viene ricordato, è stata prevista nel 2011, ma divenuta operativa nel 2013 con successivi decreti del Mit: è quindi il terzo anno che si realizza.



Guardando il numero delle "incompiute" regione per regione, si nota che dopo la Sicilia (215) si piazzano, ma a debita distanza, la Calabria con 93 opere previste ma non portate a termine, la Puglia (81), la Sardegna (67) e il Lazio (54). Zero nella provincia autonoma di Trento.



Questi gli elenchi aggiornati delle opere incompiute 2015 e 2014, con i dati relativi all'anno precedente, per amministrazione regionale e Mit:





Regione Incompiute 2015 (anno 2014) Incompiute 2014 (anno 2013) Abruzzo 40 33 Basilicata 34 37 Calabria 93 64 Campania 12 10 Emilia Romagna 27 24 Friuli 12 13 Lazio 54 82 Liguria 11 18 Lombardia 35 19 Marche 17 20 Molise 18 18 P.A. Bolzano 8 14 P.A. Trento 0 0 Piemonte 23 25 Puglia 81 59 Sardegna 67 68 Sicilia 215 67 Toscana 35 43 Umbria 11 17 V. d' Aosta 1 1 Veneto 34 25 MIT 40 35 Totale 868 692