Maltempo sul litorale laziale, gente sui tetti Nuova allerta meteo in Liguria e Piemonte

21:34 - Un violento nubifragio si è abbattuto sui dintorni di Roma, allagando strade e scantinati. Colpite soprattutto le località di Santa Marinella, Santa Severa e Civitavecchia. Una cinquantina di persone sono state costrette a rifugiarsi sui balconi o sui tetti, come hanno raccontato i pompieri. Sono state chiuse l'A12 Roma-Civitavecchia, in entrambi i sensi di marcia, e l'Aurelia nei pressi di Santa Marinella.

I maggiori disagi si sono verificati soprattutto a Santa Marinella. Sul posto sono arrivate cinque squadre di pompieri e due mezzi anfibi. Secondo i vigili del fuoco, sarebbero esondati due torrenti e in strada ci sarebbe circa un metro d'acqua. Al momento non si segnalano feriti.



Quella che si è abbattuta sul litorale a nord di Roma è stata una vera e propria bomba d'acqua, durata due ore. Ci sono sono stati alcuni momenti di paura e decine di persone si sono rifugiate sui tetti per sfuggire ai torrenti d'acqua, di cui 50 portate in salvo dai soccorritori.



Allerta in Liguria e in Piemonte - Visto il peggioramento delle condizioni meteo previsto a partire dalla nottata la Protezione civile regionale ha proclamato l'allerta 2, la massima, dalle 21 di oggi alle 18 di venerdì sulle zone costiere di centro e del Levante e sull'entroterra del Levante. Allerta 1 per l'entroterra di Ponente e il basso Piemonte. Le previsioni di Arpal per la nottata sono sviluppo di temporali, di piogge anche molto forti e quantitativi di precipitazione cumulata anche elevati. Con lo scattare dell'allerta 2 restano chiuse tutte le scuole e chiudono i battenti gli impianti sportivi comunali, i parchi pubblici e cimiteri.



Allagamenti nel Grossetano, vigili del fuoco al lavoro - L'abbondante pioggia caduta con violenza nel Grossetano nelle prime ore di giovedì ha causato allagamenti e disagi nel capoluogo maremmano e nella zona di Castiglione della Pescaia. A Grosseto diversi sottopassi sono allagati e la circolazione è difficile in alcune strade invase dall'acqua. Due i torrenti che sono esondati: l'Alma e un fosso nei pressi di Castiglione della Pescaia, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e soccorsi dai vigili del fuoco. Sempre a Castiglione della Pescaia le scuole sono state evacuate e gli scuolabus stanno riportano a casa i ragazzi delle elementari e delle medie. Nella stessa zona i vigili del fuoco hanno trasferito ai loro ambulatori alcuni medici rimasti bloccati dagli allagamenti.