Maltempo Roma, allagamenti e alberi caduti

Alberi e rami caduti, allagamenti in strada e negli scantinati a causa della forte pioggia su Roma. Sono già decine le richieste di intervento in diverse zone della città da parte dei cittadini ai vigili del fuoco. I quartieri più colpiti sono l'Eur e Prati, dove una donna è rimasta ferita dopo la caduta di un albero. Tra le strade interessate: via del Mare, via Marmorata, via del Tintoretto e via dei Campi Sportivi. Tromba d'aria a Fregene.