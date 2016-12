Isis,Pm:jihadisti passati in Italia

"Abbiamo il riscontro del passaggio di qualche soggetto, ma non di attività di questi soggetti in Italia". Lo dice a Radio 24 il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo, titolare dell'inchiesta sugli attentati di Parigi dove è morta Valeria Solesin e due marchigiani sono rimasti feriti, lanciando l'allarme jihadisti nel nostro Paese. Capaldo è segue anche l'inchiesta che ha portato all'arresto di 17 presunti jihadisti in varie città d'Italia.