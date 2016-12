Il Papa: "Corruzione sempre più forte Bisogna lottare senza compromessi"

"Rafforzati dallo Spirito e dai suoi molteplici doni, diventiamo capaci di lottare senza compromessi contro il peccato e contro la corruzione, che si allarga nel mondo sempre più di giorno in giorno, e di dedicarci con paziente perseveranza alle opere della giustizia e della pace". Papa Francesco ha espresso questa preghiera durante la messa celebrata in San Pietro per la festa di Pentecoste.

"La Chiesa lasci mediocrità e chiusure" - Il Santo Padre ha poi pregato per la Chiesa dicendo: "Come quel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo è effuso continuamente anche oggi sulla Chiesa e su ciascuno di noi perché usciamo dalle nostre mediocrità e dalle nostre chiusure e comunichiamo al mondo intero l'amore misericordioso del Signore. Questa è la nostra missione!". E ha poi sottolineato che la solennità di Pentecoste "ci fa rivivere gli inizi della Chiesa".



"Lo Spirito Santo effuso a Pentecoste nel cuore dei discepoli - ha poi aggiunto - è l'inizio di una nuova stagione: la stagione della testimonianza e della fraternità". "E' una stagione che viene dall'alto, da Dio, come le fiamme di fuoco che si posarono sul capo di ogni discepolo - ha proseguito -. Era la fiamma dell'amore che brucia ogni asprezza; era la lingua del Vangelo che varca i confini posti dagli uomini e tocca i cuori della moltitudine, senza distinzione di lingua, razza o nazionalità".



E ha concluso: "Anche a noi sono dati in dono la 'lingua' del Vangelo e il 'fuoco' dello Spirito Santo, perché mentre annunciamo Gesù risorto, vivo e presente in mezzo a noi, scaldiamo il cuore dei popoli avvicinandoli a Lui, via, verità e vita".